Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Poststraße: Radfahrer muss ausweichen und stürzt - Auto wird gesucht!

Bochum (ots)

Am heutigen Morgen, 13. Mai, ist es in Bochum-Hofstede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer (52) wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht den Autofahrer oder die Autofahrerin.

Nach bisherigem Ermittlungstand war der 52-jährige Bochumer Radfahrer gegen 5 Uhr auf der Poststraße in Richtung Herner Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur "Wengewiese" kam plötzlich von links aus der Straße "In der Provitze" ein Auto herausgefahren und bog nach links auf die Poststraße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Bochumer mit seinem Rad nach rechts ausweichen. Er stieß gegen einen Bürgersteig und verlor die Kontrolle. Daraufhin stürzte er und verletzte sich leicht.

Das Auto, ein helles Fahrzeug, entfernte sich in Richtung Herner Straße. Ob der Autofahrer oder die Autofahrerin den Unfall bemerkt hat, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, und insbesondere der Fahrer oder Fahrerin, mögen sich bitte beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell