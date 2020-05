Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher-Duo in Herne-Horsthausen gesucht - Zeugen bitte melden!

Herne (ots)

Am gestrigen 12. Mai versuchten Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Horsthausen einzudringen. Das Gebäude befindet sich im Bereich des abknickenden Fahrbahnverlaufes der Von-Waldthausen-Straße zwischen den Straße "Friedrich der Große".

Der Wohnungsinhaber hörte morgens um acht Geräusche in der Küche und schaute nach dem Rechten.

Zwei noch nicht ermittelte Männer waren gerade im Begriff, das Küchenfenster auszuhängen. Auf das Ertappen reagierten sie mit Flucht ohne Beute durch den Garten des Hauses auf die Von-Waldthausen-Straße.

Nun wird weiter nach ihnen gefahndet.

Einer der Einbrecher ist schlank, schwarzhaarig, ungefähr 180 bis 185 cm groß und wirkt südeuropäisch. Er trug eine schwarze Cargo-Hose und war mit einer schwarzen Mütze sowie einer schwarzen Jacke - Aufschrift NASA - bekleidet.

Der zweite Unbekannte ist zwischen 165 und 170 cm groß, von schlanker Statur und trug ebenfalls eine schwarze Jacke.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

