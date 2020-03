Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (51) gerät in den Gegenverkehr - drei Verletzte, Autos schwer beschädigt

Bochum (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen, 24. März, in Bochum-Weitmar in den Gegenverkehr geraten. Drei Personen erlitten Verletzungen, zwei Autos wurden schwer beschädigt.

Gegen 6.40 Uhr war der 51-jährige Autofahrer aus Berlin auf der Hattinger Straße in Richtung des Weitmarer Friedhofs unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet er in Höhe der Hausnummer 427 in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen eines 53-jährigen Gelsenkircheners frontal zusammen.

Der Berliner und der Beifahrer des Gelsenkircheners trugen leichte Verletzungen davon, der 53-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten alle Unfallbeteiligten ins Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab, Polizisten sperrten den Unfallbereich bis 8.10 Uhr.

