POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 18. Dezember 2019 aus aktuellem Anlass:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Fußgängerin 18.12.2019, gg. 17:45 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Straße in Höhe Einmündung Bodelschwinghstraße

Zur Unfallzeit befuhr der beteiligte PKW in Wolfenbüttel die Ludwig-Richter-Straße, aus Richtung Cranachstraße kommend, in Richtung Leipziger Straße. Nach Angaben des Fahrzeugführers (23) sei die beteiligte Fußgängerin (64), dunkel bekleidet, nach der Einmündung Bodelschwinghstraße für ihn überraschend hinter einem dort geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn getreten. Hier sei es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt und wurde, nach notärztlicher Versorgung vor Ort, einem Krankenhaus zugeführt. Sie konnte vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die Ludwig-Richter-Straße musste im Zeitraum der Unfallaufnahme in dem Bereich Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Leipziger Straße voll gesperrt werden. Der ÖPNV wurde umgeleitet.

