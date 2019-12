Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Glaselemente einer Haltestelle wurden zerstört.

Salzgitter, Gebhardshagen, Am Dorfrand, 17.12.2019, 20:05 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte vier junge Männer beobachten können, als sie ein Glaselement einer Bushaltestelle Am Dorfrand zerstört hatten. Nach der Tat flüchteten diese. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Verursachern ein und konnte schnell in Tatortnähe vier junge Männer feststellen. Die Polizei ermittelt nun, ob diese Personen die Tat veruracht haben. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell