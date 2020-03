POL-BO: Bochum / Unfallflucht in der Innenstadt: Auto fährt Verkehrszeichen um - Polizei sucht Zeugen!

Polizei Bochum

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bochum sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer sowie Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am 13. März gegen 4.45 Uhr ein Verkehrszeichen an der Klinikstraße.

Nach Zeugenangaben wendete ein Wagen in Höhe der Hausnummer 57 und fuhr gegen ein auf dem Bürgersteig befindliches Verkehrszeichen (Fußgängerüberweg). Dieses Schild wurde komplett umgefahren, so dass es aus der Bodenhalterung gerissen wurde. Der Wagen entfernte sich auf der Gudrunstraße in Richtung Bergstraße.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

