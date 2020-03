Polizei Bochum

Wendemanöver: Krad und Auto kollidieren

Zu einem Verkehrsunfall in Wattenscheid ist es am 15. März gekommen, bei dem ein Kradfahrer (19) verletzt ins Krankenhaus gekommen ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine Autofahrerin (50) gegen 12.40 Uhr die Günnigfelder Straße. Nach eigenen Angaben wollte die Frau in Höhe der Hausnummer 38 wenden. Dazu fuhr sie zunächst an den rechten Fahrbahnrand und hielt. Als die Wattenscheiderin ihr Wendemanöver einleitete, kollidierte ihr Wagen mit dem von hinten in gleicher Richtung fahrenden Krad des 19-Jährigen. Durch den Aufprall stürzte der Heranwachsende über das Lenkrad auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto sowie das Krad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

