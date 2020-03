Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt: Autofahrerin touchiert Fußgängerin (31)

Bochum (ots)

In der Nacht auf Samstag (14. März) ist es in der Bochumer Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Autofahrerin touchierte eine 31-jährige Fußgängerin und fuhr dann weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 31-Jährige gegen 0.10 Uhr mit einer Bekannten in der Bochumer City unterwegs. Als sie die Straße "Kerkwege" in Richtung der Viktoriastraße entlang ging, hielt ein Autofahrer, um nach dem Weg zu fragen. Daraufhin begab sie sich vom Gehweg auf die Straße zum Fahrzeug, um zu helfen. Anschließend fuhr der Wagen weiter.

Aufgrund dieser Situation musste eine Autofahrerin dahinter warten und machte durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam. Zudem beleidigte die Fahrerin die 31-jährige Bochumerin. Plötzlich fuhr diese mit ihrem Wagen an, so dass sie die Frau am Bein touchierte und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Fiat 500 mit Kennzeichen aus Hamburg (HH) handeln. Die Autofahrerin soll dunkelblonde Haare haben, auffällig lange Wimpern, augenscheinlich aufgespritzte Lippen und trug dunkle Kleidung. Auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person mit beigen gelockten Haaren.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat 1 zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5205 entgegen.

