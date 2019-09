Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 02.09.2019: Wölfersheim

Hungen: Musikveranstaltung rechtsextremer Personen in Gaststätte in Wölfersheim verhindert - Anschließendes Treffen in Hungen

Gießen (ots)

Am letzten Samstagnachmittag gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass als rechtsextreme bekannte Personen in einer Gaststätte in Wölfersheim eine Musikveranstaltung durchführen wollten. Die im Anschluss getätigten Ermittlungen und Kontrollen der Polizei bestätigten diese eingegangenen Hinweise. Mehrere Rechtsextreme hielten sich bereits in der Nähe der Gaststätte auf. Eine noch vor Veranstaltungsbeginn durchgeführte Kontaktaufnahme der Polizei mit dem Betreiber der Gaststätte, die sich in einem Ortsteil von Wölfersheim befindet, führte dann dazu, dass er den Mietvertrag wieder kündigte. Als bekannt wurde, dass die Veranstaltung in der Gaststätte nicht stattfinden konnte, fuhren die Besucher wieder davon.

Im Laufe des Abends stellte es sich heraus, dass die Besucher der eigentlich in Wölfersheim geplanten Veranstaltung ein Gartengrundstück bei Hungen - Villingen aufsuchten und offenbar dorthin auswichen. 42 Besucher, die auf das private Grundstück gegen 20.00 Uhr liefen, wurden durch die Polizei zuvor kontrolliert und überprüft. Dabei wurden auch deren Personalien festgestellt. In der Folge kam es zu einer Musikveranstaltung, die bereits gegen 22.00 Uhr wieder beendet war.

Straftatbestände, beispielweise durch die wiedergegebene Musik oder verfassungswidrige Symbole oder Parolen, wurden bislang nicht festgestellt. Bei den Kontrollen, die nach dem Treffen stattfanden, wurden zwei Verfahren wegen Verkehrsdelikte gegen Besucher eingeleitet.

