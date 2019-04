Polizei Bielefeld

POL-BI: Überholt und ausgebremst

Bielefeld (ots)

Bu. Am Ostermontag, um 15.45 h, kam es zu einer massiven Nötigung im Straßenverkehr auf der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Sandhagen. Zunächst hielt der Fahrer eines schwarzen Audi an einer Grünlicht zeigenden Ampel an und lieferte sich ein lautes Wortgefecht mit einem Fußgänger. Dadurch wurde der hinter ihm stehende silberne Mazda an der Weiterfahrt gehindert. Als der Audi sich dann endlich in Bewegung setzte, fuhr im weiteren Verlauf der Mazda an ihm vorbei. Das schien dem Audifahrer zu missfallen, weshalb er wiederum seinen Pkw beschleunigte, den Mazda überholte, sich unmittelbar vor ihn setzte und plötzlich bis zum Stillstand ausbremste. Die dreiköpfige Familie, unter anderem ein mitfahrendes Kind, wurde dabei offenbar derart genötigt, dass sie den Vorfall zur Anzeige brachte. Der männliche, 25-jährige Audifahrer, erstattete seinerseits Anzeige, weil er sich vom Mazdafahrer genötigt fühlte. Sein Fahrzeug war allerdings vor wenigen Tagen wegen rücksichtsloser Fahrweise mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der Führerschein des Audifahrers beschlagnahmt. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0521-5450.

