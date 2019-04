Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB2, Verkehrsunfallflüchtiger vorläufig festgenommen. Diverse Drogen im Fahrzeug gefunden.

Bielefeld (ots)

Am 19.04.2019 gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 2 zwischen Dortmund Mengede und dem Kreuz Dortmund Nordost eine Verkehrsunfallflucht.

Ein dunkler BMW mit polnischem Kennzeichen stieß seitlich gegen einen Lkw, der in gleicher Richtung fuhr. Nach dem Unfall hielt der BMW Fahrer jedoch nicht an, sondern entfernte sich schnell in Fahrtrichtung Hannover. Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Autobahnwache Herford aufgenommen und auf der A2 im Bereich Herford gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des 30-jährigen polnischen Fahrers konnten die Beamten sofort den markanten Geruch von Cannabis im Fahrzeug feststellen. Die Beamten fanden , mit Hilfe eines eingesetzten Diensthundes, in der Kleidung und in dem Fahrzeug des sichtbar unter Drogeneinfluss stehenden Fahrers eine nicht unerhebliche Menge Marihuana und Ecstasy-Pillen.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs an. Der Fahrer wurde nach einer Blutprobenentnahme bis zur endgültigen Klärung seines Wohnsitzes vorläufig festgenommen. Ob der gebürtige Pole überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, müssen weitere Ermittlungen zeigen.

