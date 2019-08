Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf dem Uni-Gelände: Feuerwehr befreit Beifahrer (22) aus Autowrack

Bochum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Freitagmorgen, 16. August, auf dem Gelände der Ruhr-Universität Bochum gekommen. Die Feuerwehr befreite einen Mitfahrer aus dem Autowrack.

Gegen 1.30 Uhr verließ ein 22-jähriger Autofahrer die Tiefgarage auf dem Uni-Gelände über den Ausgang an der Querenburger Höhe in Richtung Innenstadt. Beim Ausfahren lenkte er links ein, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen mehrere Verkehrsschilder und blieb an einem Lichtmast stehen.

Während der Fahrer und der 19-jähriger Beifahrer aus Bochum, der auf der Rückbank gesessen hatten, den Wagen selbstständig verlassen konnten, blieb der 22-jährige Bochumer auf dem Beifahrersitz im Fahrzeug eingeschlossen. Die Bochumer Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeugwrack.

Die beiden 22-Jährigen wurden bei dem Unfall schwer, der 19-Jährige leicht verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus.

Das Auto erlitt einen Totalschaden. Nach einer ersten Schätzung beträgt der gesamte Sachschaden 10.000 Euro.

