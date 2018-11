POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53919 Weilerswist-Großvernich (ots) - In der Hermann-Löns-Straße verschafften sich unbekannte Täter am Samstagnachmittag, 24.11.2018, gewaltsam Zugang über die Terrassentüre in eine Doppelhaushälfte und durchsuchten das gesamte Haus. Nach ersten Feststellungen wurden, Schmuck und Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.

