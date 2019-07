Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Kollision im Kreisverkehr - Radfahrer (59) schwer verletzt im Krankenhaus!

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am heutigen Morgen, 23. Juli kurz vor acht Uhr, in Bochum-Stahlhausen gekommen. Ein Radfahrer (59) wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungstand befuhr ein Bochumer Autofahrer (28) die Kohlenstraße in südliche Richtung. Der Mann beabsichtigte weiter auf der Kohlenstraße zu bleiben. Dazu befuhr er den dortigen Kreisverkehr und verließ diesen nach der Einmündung Heusnerstraße. In diesem Moment überquerte ein von links kommender 59-jähriger Radfahrer den dortigen Überweg der Kohlenstraße, der zuvor aus der Straße "Obere Stahlindustrie" den Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, kollidierte mit dem Wagen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde der 59-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell