Polizei Bochum

POL-BO: Anrufe von falschen Polizeibeamten in Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Weiterhin kommt es im Bereich des Polizeipräsidiums Bochum zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Täter geben sich telefonisch als "Polizei" aus und versuchen, die Vermögensverhältnisse und Wertgegenstände in der Wohnung des Angerufenen zu erfragen. Glücklicherweise kam es, nach bisherigem Stand, zu keinen vollendeten Taten in diesem Zusammenhang. Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger für die immer wieder wechselnden Maschen der Betrüger zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie sie sich richtig verhalten, sollten sie selbst einmal Opfer eines solchen Betrugsversuchs werden. So sollten sie im Falle eines solchen Anrufes reagieren:

- Hörer auflegen, sobald nach Geld und Vermögenswerten gefragt wird - Keine persönlichen Auskünfte erteilen - Niemals Wertsachen an unbekannte Personen aushändigen - Selbst die "110" wählen und den Vorfall melden

Gerne stehen ihnen auch die unsere Fachleute der Kriminalprävention unter der Rufnummer 0234 909-4040 für Fragen zur Verfügung.

