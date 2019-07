Polizei Bochum

POL-BO: Fahrraddieb - Wer kennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herne (ots)

Bereits am 22. März, gegen 13 Uhr, kam es in Herne in der Tiefgarage eines Krankenhauses an der Wiescherstraße 24 zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Mann entwendete dort ein hochwertiges Mountainbike und flüchtete mit diesem. Wer kennt den Mann auf den Bildern? Hinweise bitte an die Rufnummer 0234 909-8505 oder die 0234 909-4441 (Kriminalwache) außerhalb der Geschäftszeiten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell