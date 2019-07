Polizei Bochum

Auto kracht nach Starten des Motors gegen Hauswand - Senior (73) verletzt!

Bochum (ots)

Am Nachmittag des gestrigen 22. Juli kam es im Bochumer Stadtteil Hamme zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Bochumer Autofahrer (73) verletzt worden ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand setzte sich der 73-Jährige, gegen 15.20 Uhr, in ein Auto, welches am Fahrbahnrand an der "Von-der-Recke-Straße" geparkt war. Nachdem der Senior den Motor startete, fuhr der Wagen los und krachte aus bisher unbekannter Ursache auf der gegenüberliegenden Straßenseite in die Hauswand.

Der Senior wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeugfront des Wagens wurde beschädigt und Airbags im vorderen Bereich waren ausgelöst. Da derzeit ein technischer Defekt am Auto nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Pkw zur Prüfung sichergestellt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909 - 5206 zu melden.

