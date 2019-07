Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Kradfahrer (27) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus!

Witten (ots)

Am Abend des gestrigen 22. Juli ist es zu einem Alleinunfall in Witten-Herbede gekommen, bei dem ein Kradfahrer (27) aus Wetter schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der der 27-Jährige, gegen 20.35 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Krünerstraße in Richtung Durchholzer Straße unterwegs. Eigenen Angaben zufolge war er zu schnell und verlor die Kontrolle über seine Maschine. In Höhe der Hausnummer 34 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.

Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

