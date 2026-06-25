Polizei Münster

POL-MS: Neuauflage der kostenlosen "Achtung! Kids unterwegs"-Schilder - Antenne Münster und Polizei Münster starten Aktion für mehr Verkehrssicherheit

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und Antenne Münster

Auch in diesem Jahr verteilen die Polizei Münster und Antenne Münster wieder kostenlose Schilder an Bürger, die mithelfen wollen, Münsters Straßen noch sicherer für Kinder zu gestalten.

2025 hatten die Polizei Münster und der lokale Radiosender die Aktion ins Leben gerufen und erstmals Schilder mit der Aufschrift "Achtung! Kids unterwegs" anfertigen lassen. Die Schilder sind mit roter und blauer Farbe auffällig gestaltet. Das soll Verkehrsteilnehmer auf Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen und sie dazu motivieren, besonders vorsichtig zu fahren.

Denn Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, erklärt Luisa Baier, Sprecherin der Polizei Münster, im Interview mit dem Sender: "Kinder können erst mit vier Jahren wahrnehmen, ob sich ein Auto bewegt oder ob es steht. Noch bis zum Alter von sechs Jahren ist ihre Reaktionszeit eingeschränkt, beispielsweise, wenn sie einem Ball auf die Straße nachlaufen. Und erst mit acht Jahren können Kinder Geräusche richtig orten und erkennen, aus welcher Richtung ein Auto kommt."

Interessierte Bürger können die Schilder ab sofort bei Antenne Münster (Nevinghoff 14/16 im Zentrum Nord, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) oder in einer der fünf Polizeiwachen im Stadtgebiet Münster abholen: Am Friesenring, in der Innenstadt (Alter Steinweg/Julius-Voos-Gasse), in der Moltkestraße, in der Autobahnpolizeiwache an der Hammer Straße oder auch an der Patronatsstraße in Hiltrup. Alle Wachen sind rund um die Uhr durchgehend geöffnet.

Wichtig: Die Schilder dürfen nur auf privaten Grundstücken angebracht werden - zum Bei-spiel im Vorgarten, an einem Zaun oder an der Hauswand. Im öffentlichen Raum - also etwa an Verkehrszeichen, Laternen oder Straßenschildern - dürfen sie nicht befestigt werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell