POL-MS: Nach Polizeieinsatz in Lengerich - 47-Jähriger in Unterbringung
Münster / Lengerich (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizeieinsatz in Lengerich - 47-Jähriger im Rathaus festgenommen" (23.06., 16:19 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6300674)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster
Nachdem ein 47-Jähriger sich am Dienstag (23.06.) im Rathaus von Lengerich mit einer mutmaßlich entflammbaren Flüssigkeit übergoss und zwei Mitarbeiter des Stadt Lengerich in seinem unmittelbaren Umfeld hatte, ist der 47-Jährige nun in einer psychiatrischen Unterbringung. Einsatzkräfte der Spezialeinheiten hatten den Mann um 14:20 Uhr festgenommen.
Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten verschiedene Datenträger und eine Softair-Waffe sicher.
Die Vernehmung des 47-Jährigen gab erste Hinweise darauf, dass Hintergrund der Tat abgelehnte Sozialleistungen sein könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.
Der 47-jährige Tatverdächtige ist unmittelbar nach seiner ärztlichen Versorgung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.
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