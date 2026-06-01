Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Defekte Wasserleitung führt zu hohem Sachschaden

Niederkirchen (ots)

Am frühen Abend des 31.05.2026 teilte ein wachsamer Nachbar in der Straße ,,An den Marlachauen" in 67150 Niederkirchen mit, dass bei seinem Nachbarn wohl unkontrolliert Wasser im Haus laufen würde. Die Wassermassen drückten sich schon durch die Außenwand. Durch Polizei und Feuerwehr wurde die Haustür geöffnet, da der Hauseigentümer nicht Zuhause war. Im Inneren des Hauses konnte festgestellt werden, dass eine defekte Leitung in der Küche der Auslöser war. Da das Wasser von der Küche aus durch die Decke über den Stromkasten im Keller lief, war ein Betreten des Kellers zunächst nicht möglich. Schlussendlich konnte der Wasserfluss im betroffenen Einfamilienhaus durch die Feuerwehr abgestellt werden. Trotz eines entstandenen Sachschadens von circa 100.000 Euro ist das Einfamilienhaus weiterhin bewohnbar.

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