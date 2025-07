Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 43 bei Recklinghausen - alkoholisierter flüchtiger Strafgefangener verletzt sich leicht

Münster / Recklinghausen (ots)

Am frühen Montag (07.07., 03:24 Uhr) ist es auf der Autobahn 43 bei Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein entwichener Strafgefangener leicht verletzte.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 65-jährige Fahrer mit seinem Pkw in Richtung Wuppertal unterwegs, als er in Höhe einer Wiegeanlage gegen eine Betonschrammwand und anschließend gegen einen Baucontainer prallte. In der Folge kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand. Der 65-jährige Fahrer verletzte sich hierbei leicht und Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Überprüfung fiel den Polizeibeamten auf, dass der verunfallte Mann ein entwichener Strafgefangener aus der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne ist. Die Einsatzkräfte nahmen ihn im Krankenhaus fest. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille, woraufhin ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Den 65-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

