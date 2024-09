POL-MS: Polizei warnt vor zwei Betrugsmaschen in Münster - 30 Betrugsversuche in fünf Tagen

Münster (ots) - Nach einem Diebstahl am Mittwochmittag (4.9., 13:00-15:30 Uhr) in einem Seniorenheim an der Mondstraße ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge drang eine unbekannte Person durch eine offene Terrassentür in die Wohnung einer 91-jährigen Münsteranerin ein und entwendete Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der tatverdächtigen Person machen ...

