POL-MS: 52-Jähriger im Bahnhofsumfeld beraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach der Kollision mit einem Pkw auf der Autobahn 43 am Sonntagabend (25.08., 21:30 Uhr) ist ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die 22-jährige Autofahrerin aus Nordenham und der Motorradfahrer auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Am ...

