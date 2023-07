POL-MS: Sexuelle Belästigung in Einzelhandel - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.07.2023, 5:00 Uhr) ist ein 26-Jähriger auf dem Rückweg von einer Party in einem Jugendzentrum an der Friedrichstraße mit einer Bierflasche am Kopf verletzt worden. Der Mann hatte das Gebäude gegen 5:00 Uhr morgens in Richtung Freiherr-vom-Stein-Platz verlassen. Dieser ist von einem 1 Meter hohen Zaun eingefasst, an dem ...

mehr