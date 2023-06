Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßliche sexuelle Belästigung in Buchhandlung - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (20.06., 17:00 Uhr) ist eine 22-Jährige in einer Buchhandlung an der Salzstraße von einem Mann mutmaßlich sexuell belästigt worden. Der Mann war ihr zuvor durch den Laden gefolgt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann in ihrem Rücken exhibitionistische Handlungen durchgeführt hatte. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können. Der Unbekannte soll 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur und braune lockige Haare, die seitlich kürzer sind und oben leicht ins Gesicht hängen. Der Mann hatte zudem einen Dreitagebart. Er trug eine khaki-farbene Dreiviertel-Hose, Sandalen sowie einen abgetragenen schwarzen Rucksack mit seitlicher Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Marina Scheling

