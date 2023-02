Polizei Münster

POL-MS: Mögliche Sprengvorrichtung in Kühlschrank gefunden - Polizei sprengt Selbstlaborat auf Feld in Gievenbeck

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagvormittag (13.2.) in einer Wohnung an der Potstiege eine mögliche Sprengvorrichtung gefunden. Experten der Polizei sprengten das Selbstlaborat kontrolliert am Nachmittag auf einem Feld zwischen der Busso-Peus-Straße und dem Gievenbecker Weg. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um sprengfähiges Material gehandelt hat.

Zuvor war die Wohnung eines 28-jährigen Mannes wegen gewerbsmäßigem Diebstahl durchsucht worden. Wer die Vorrichtung gebaut hat und zu welchem Zweck, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund vor.

Die Straßensperrungen wurden aufgehoben, die Anwohner können ihre Wohnungen wieder aufsuchen.

