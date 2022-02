Polizei Münster

POL-MS: Täter nach Raub gestellt - Polizisten nehmen drei Tatverdächtige fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Freitagvormittag (25.2., 9:06 Uhr) drei Tatverdächtige nach einem Raub gestellt.

Die Täter bauten sich an der Achtermannstraße bedrohlich vor einem Münsteraner auf und griffen in seine Jackentasche. Daraus entwendeten sie Dokumente. Der Münsteraner konnte sich aus dem Griff der Räuber befreien und flüchten.

Die alarmierten Polizisten stellten die drei Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung noch in der Nähe. In den Taschen eines Täters fanden die Beamten elf Klemmverschlusstütchen Marihuana und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Sein Komplize warf ein Taschentuch mit Cannabis zu Boden. Die Beamten stellten die Drogen und das Geld sicher und nahmen die drei Männer vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

