Polizei Münster

POL-MS: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 42

Castrop Rauxel (ots)

Fünf leichtverletzte Personen und zwei beschädigte PKW sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 42 am Sonntagmorgen (20.9.) in Castrop Rauxel. Gegen kurz vor sieben Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Auto an der Auffahrt Castrop-Rauxel Bladenhorst auf die A 42 in Richtung Duisburg aufgefahren. Dabei übersah sie den Wagen eines 33-Jährigen, der mit einem Anhänger die rechte Spur der Autobahn befuhr. Das Fahrzeug der 43-Jährigen stieß mit dem Gespann zusammen. PKW und Anhänger gerieten ins Schleudern und kollidierten mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch drei weitere Fahrzeuginsassen der 33-Jährigen leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der A 42 in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

