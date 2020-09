Polizei Münster

POL-MS: Smartphones aus Wohnung entwendet - Zeugen stellen Dieb durch Handyortung

Münster (ots)

Nach einem Diebstahl von zwei Smartphones in der Nacht von Dienstag (1.9.) auf Mittwoch (2.9.) aus einer Wohnung an der Querstraße stellten Zeugen am Bremer Platz einen Täter durch eine Handyortung.

Nach ersten Erkenntnissen schlich sich ein Einbrecher in die Wohnung, während das Paar schlief. Am Mittag bemerkten die 26- und 23-Jährigen den Diebstahl ihrer Handys. Ein Mobiltelefon orteten sie am Bremer Platz.

Der 26-Jährige fuhr in Begleitung hin, gab an ein Smartphone kaufen zu wollen und kam mit dem 43-jährigen Täter ins Gespräch. Dieser holte ein Handy aus einem Versteck an der Achtermannstraße und gab es dem Münsteraner. Als dieser erkannte, dass es sich um sein gestohlenes Mobiltelefon handelt, hielt er den 43-Jährigen fest und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den Täter vorläufig fest. In seinem Versteck fanden sie sie das zweite gestohlene Handy. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern an.

