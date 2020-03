Polizei Münster

POL-MS: "Falsche Gerichtsvollzieher" - Betrüger versuchen mit neuer dreister Masche Geld zu erbeuten

Münster (ots)

Aktuell versuchen Betrüger mit einer neuen Masche am Telefon Geld von Münsteranern zu erbeuten. Die Anrufer geben sich als Gerichtsvollzieher aus. Im Display des Telefons wird eine Rufnummer übermittelt, die die Nummer eines Faxanschlusses beim Amtsgericht Münster anzeigt. Der "Falsche Gerichtsvollzieher" teilt dem Angerufenen im Anschluss mit, dass er sein Konto sperren müsse, da er an einem Glücksspiel in der Türkei teilgenommen habe. Durch die Sofortzahlung eines dreistelligen Eurobetrages könne die Kontosperrung jedoch verhindert werden.

Die Polizei Münster warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Hier sind Betrüger unterwegs. Allein heute Nachmittag (09.03.) registrierte die Polizei vier derartige Fälle. Glücklicherweise meldeten sich die Betroffenen sofort bei der Polizei, ein finanzieller Schaden entstand nicht.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell