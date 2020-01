POL-MS: Angetanzt und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Polizei Münster

Am Montagabend (20.01., 20:30 Uhr) tanzten unbekannte Täter einen 43-jährigen Münsteraner am Bahnhofsvorplatz an und entwendeten unbemerkt seine Geldbörse.

Die Jugendgruppe kam auf den Münsteraner am Berliner Platz zu. Einer der Täter nahm dann in einem günstigen Moment die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Münsteraners. Hierin waren ein dreistelliger Geldbetrag, Ausweisdokumente und Scheckkarten.

Die vermutlich dreiköpfige Jugendgruppe ist zwischen 15 und 23 Jahre alt. Ein Täter ist 1,80 Meter groß und hat dunkelbraunes, krauses, kurzes Haar. Der Jugendliche hat ein pickliges Gesicht und trug einen schwarzer Parker, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Er flüchtete danach mit einem Hoverboard.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Laura Meinersmann

