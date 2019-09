Polizei Münster

POL-MS: Sattelzugfahrer trinkt Bier am Steuer - Test zeigt 1,26 Promille

Münster (ots)

Am Mittwochabend (18.09., 18:40 Uhr) stoppten Polizisten einen alkoholisierten Sattelzugfahrer auf einem Parkplatz der Bundesstraße 51 an der Ausfahrt Industrieweg.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der 68- jährige Mann während seiner Fahrt auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen ein Bier trank. Er alarmierte sofort die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten hielten den Mann auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 51 an. Bereits aus dem Inneren des Wagens nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgegeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

