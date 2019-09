Polizei Münster

POL-MS: Nach Tötungsdelikt in Appelhülsen: Staatsanwaltschaft Münster beantragt Obduktion, keine Hinweise auf Beteiligung Dritter

Münster / Coesfeld (ots)

Nachtrag zur ots Meldung "Lebenspartner nach Auseinandersetzungen verstorben - Mordkommission ermittelt" vom 4. 9. 2019 - 08:13 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Kreispolizeibehörde Coesfeld und des Polizeipräsidiums Münster

Kurz nach Mitternacht kam es heute (4.9.) zu einem Streit zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern in Appelhülsen. "Nach den bisherigen Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass der 34-jährige Mann seine ehemalige Lebenspartnerin und von ihm getrennt lebende Mutter der 3 gemeinsamen Kinder durch erhebliche Gewalteinwirkung schwer verletzt und dadurch möglicherweise getötet hat", fasste Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt den aktuellen Ermittlungsstand in heute Münster zusammen. "Anschließend bewegte sich der Mann zur Bahnlinie Münster - Dülmen und nahm sich dort offensichtlich selbst das Leben. Die Kriminalpolizisten haben weder am Auffindeort seines Leichnams noch bei den ersten Ermittlungen Hinweise gefunden, die auf eine Beteiligung Dritter an dem Geschehen hindeuten."

"Zur Feststellung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht die Obduktion der Verstorbenen im Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik beantragt", führte der Oberstaatsanwalt weiter aus.

Die Sorge für die drei Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren und ihre vorläufige Unterbringung übernahm zwischenzeitlich bereits das Kreisjugendamt Coesfeld.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienanfragen ist Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt; Staatsanwaltschaft Münster, unter der Telefonnummer 0251 494-2415 zu erreichen.

