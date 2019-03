Polizei Münster

POL-MS: Polizei fasst Gesuchten auf Leeze

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstagmorgen (21.03., 2:20 Uhr) auf der Achtermannstraße eine mit Haftbefehl gesuchte Person fest. Der 29-Jährige Mann ohne festen Wohnsitz fuhr auf einem Fahrrad in Richtung Urbanstraße, als Beamte ihn erkannten und kontrollierten. Der Verdächtige hatte zudem Kokain und mehrere Tütchen Marihuana dabei. Da der Verdacht bestand, dass das Fahrrad gestohlen ist, stellten die Beamten es sicher. Die Ermittlungen dauern an.

