POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meßkirch

Gewässerverunreinigung - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen einen weißen Plastikeimer vermutlich mit Öl und Benzin im Bereich Mengener Straße / Am Stachus / B 311 in die Ablach geworfen. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch, die gegen 08.15 Uhr informiert wurde, errichtete zwei Ölsperren. Nach kurzer Zeit konnte der Plastikeimer als Quelle der Verunreinigung ausfindig gemacht werden. Personen, die am Freitagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu melden.

Veringenstadt

Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Haydnstraße ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 23.00 Uhr bis Samstag, 02.15 Uhr über die Terrassentüre eingedrungen. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut und erbeutete dabei mehrere Schmuckstücke und einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Herbertingen

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfall mit Sachschaden von rund 1.000 Euro ereignete sich am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Verbindungsweg Steigäcker- Marbacher Straße, als ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich bei der Vorbeifahrt einen abgestellten VW streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Ostrach

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag, 15. Februar, und Freitag, 22. Februar, im Ahornweg begangen wurde. Ein unbekannter Täter beschädigte die Schließvorrichtung der Eingangstüre vom Trinkwasserhochbehälter und besprühte mit brauner Farbe die Wand. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Herdwangen-Schönach

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamten des Polizeireviers Überlingen am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem 30-jährigen Autofahrer während einer Kontrolle auf der L 195 fest. Zuvor war der Mann aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem nachfolgenden Zeugen aufgefallen, der daraufhin die Polizei verständigte. Nach einem Drogenvortest, der positiv auf THC und Medikamente reagierte, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

