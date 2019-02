Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Herbertingen (ots)

Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in Herbertingen wurde einem 22-Jährigen am Samstag gegen 21:00 Uhr vor der Alemannenhalle von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Beim Täter dürfte es sich um den Lebensgefährten einer Frau handeln, mit welcher sich der Geschädigte zur Tatzeit unterhielt, weshalb Eifersucht als Grund wahrscheinlich scheint. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine ca. 3 cm lange Platzwunde unterhalb eines Auges. Eine Personenbeschreibung liegt weder zum Täter, noch zu seiner vermeintlichen Lebensgefährtin vor. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581-4820, in Verbindung zu setzen.

Mengen

Zum Aufbruch des Opferstocks kam es am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Kirche St. Cornelius & Cyprian in der Kastellstraße in Mengen. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581-4820, in Verbindung zu setzen.

