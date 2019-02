Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach (ots)

Am Samstag gegen 19.30 Uhr wurde ein 21-Jähriger im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in der Dangelspitzstraße durch einen Schlag mit einer Sektflasche am Hinterkopf verletzt. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 18-22 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, trug eine Gürtel-/Bauchtasche schräg über die Schulter/Oberkörper. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang gänzlich unklar. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561-84880, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



POK Fabian Hengstler

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531-995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell