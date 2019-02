POL-KN: Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Bohlinger Straße an der Ecke Feldstraße aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731-8880, entgegen.

Engen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Zeit von Freitag auf Samstag in der Jahnstraße in Engen. Die unbekannten Täter stiegen über die Tür einer im Obergeschoss gelegenen Dachterrasse in das Haus ein und durchsuchten/durchwühlten dieses nach Wertgegenständen. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731-8880, entgegen.

Stockach

Zu einem Diebstahl kam es am Freitag gegen 17:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Friedhofstraße. Ein unbekannter Täter klingelte unter dem Vorwand seine Busfahrkarte verloren zu haben bei einem 84-Jährigen Hausbewohner und überzeugte ihn, aus Mitleid, 10 Euro Bargeld aus der Wohnung zu holen und an ihn zu übergeben. Diese Situation nutzte der Täter aus um die Wohnung zu betreten und eine Geldmappe mit einem geringen Bargeldbetrag zu entwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 26-28 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, braunes kurzes Haar, bekleidet mit Jeanshose und einer Weste, er sprach mit süddeutschem/regionalen Akzent. Zeugen die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-93910, in Verbindung zu setzen.

