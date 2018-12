POL-MS: Polizei stellt Straftäter am Bahnhof - weitere Kontrollen folgen

Münster (ots) - Ergänzung zur Pressemitteilung "Kontrolle im Bahnhofsumfeld - Kriminelle im Visier der Polizei" (OTS vom 05.12.18, 19.26 Uhr)

Bei der Kontrolle am Mittwochabend im Bahnhofsumfeld überprüften Polizisten 20 Personen intensiver. Fünf von ihnen wurden vorläufig festgenommen und mussten für weitere Ermittlungen vorübergehend mit zur Polizeiwache.

Die Einsatzkräfte fanden bei zwei Männern im Alter von 16 und 18 Jahren aus dem mittleren Osten Drogen, ein 21-jähriger Nordafrikaner hält sich illegal in Deutschland auf. Ein 24-jähriger weiterer Nordafrikaner hatte ein vermutlich gestohlenes Handy dabei. Bereits im Vorfeld der Kontrolle sprach ein 37-jähriger Münsteraner einen Polizisten in Zivil an und bot mehrere Schachteln Zigaretten zum halben Preis an. Die Herkunft der Tabakware ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt. In allen Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

"Die gewonnenen Erkenntnisse zu den kontrollierten Personen und die daraus resultierenden Strafverfahren zeigen erneut das Erfordernis solcher Einsätze", resümierte Kriminalrätin Leonie Dahlke. "Auch in Zukunft werden wir weiterhin einen besonderen Fokus auf das Bahnhofsumfeld legen und gleichgelagerte Kontrollen durchführen."

