POL-MS: Einbrecher kommen durch auf Kipp stehendes Fenster - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen Montagabend (3.12., 20 bis 23 Uhr) am Horstmarer Landweg über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung ein. Die Diebe erklommen an dem Mehrfamilienhaus das Fenster in etwa 2,30 Metern Höhe und hebelten es auf. Das dahinter liegende Schlafzimmer durchsuchten die Eindringlinge, fanden Bargeld und verschwanden damit. Der Mieter hielt sich zum Zeitpunkt des Einbruchs in einem anderen Zimmer der Wohnung auf und hatte das Fenster zum Lüften geöffnet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

