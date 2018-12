POL-MS: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Roxeler Straße am Dienstagmorgen (4.12., 3.50 Uhr) sucht die Polizei nun Zeugen. Die Täter zerstörten die Eingangstür aus Glas und hebelten gewaltsam eine Abdeckung des im Verkaufsraum stehenden Geldausgabeautomaten auf. Ohne Beute flüchteten anschließend zwei maskierte Täter auf einem Motorroller in Richtung Roxel. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell