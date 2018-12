POL-MS: Lkw-Unfall im Kreuz Lotte - Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Bremen

Münster/Osnabrück (ots) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 am Dienstagmittag (4.12., 13.49 Uhr) ist diese in Richtung Bremen ab dem Kreuz Lotte gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen erkannte ein Lkw-Fahrer ein Stauende zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden LKW auf. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt, schwer verletzt und wird aktuell durch Rettungskräfte befreit. Der Verkehr wird auf die Autobahn 30 abgeleitet, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Abend andauern.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell