POL-MS: 52-jähriger Lkw-Fahrer verstirbt bei Unfall auf der Autobahn 1 - Sperrung dauert an

Münster / Lotte (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "Lkw-Unfall im Kreuz Lotte - Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Bremen" (ots vom 04.12.2018, 14:25 Uhr)

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer erkannte auf der Autobahn 1 am Lotter-Kreuz das Stauende zu spät, fuhr auf einen vorausfahrenden Lkw auf und schob diesen auf einen dritten, im Stau stehenden, Lkw. Durch den Aufprall wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Fahrer. Jede Hilfe kam jedoch zu spät. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Sperrung für die Unfallaufnahme und Bergung der Lkw im Lotter-Kreuz in Richtung Bremen dauert voraussichtlich noch bis etwa 20 Uhr an. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von mehreren Kilometern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 280.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell