Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz lädt zum Kastanienfest unter dem Motto "75 Jahre Bereitschaftspolizei"

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Göppingen (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2026, gewährt das Polizeipräsidium Einsatz beim traditionellen Kastanienfest wieder einen Blick hinter die Kulissen: Ab 17:00 Uhr sind interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen, Genießen und Verweilen auf das Gelände in der Heininger Straße 100, 73037 Göppingen eingeladen. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 2026 feiert die Polizei Baden-Württemberg 75 Jahre Bereitschaftspolizei!

Gemeinsam mit dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Verschiedene Einheiten des Präsidiums, etwa die Polizeireiterstaffel und das Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer, zeigen den Gästen in Vorführungen ihre tägliche Arbeit. Zudem gibt es an zahlreichen Infoständen und Mitmachattraktionen die Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren und selbst auszuprobieren. Highlight des diesjährigen Festes ist eine Fotobox, in der Besucherinnen und Besucher Erinnerungsfotos in verschiedenen Uniformen schießen können. Damit nicht genug: Passend zum 75. Geburtstag der Bereitschaftspolizei zieht eine Ausstellung einen interessanten Vergleich zwischen früher und heute. Für musikalische Unterhaltung wiederum sorgt das Polizeiorchester Schwaben.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von der traditionellen roten Wurst über Pommes bis hin zum beliebten Erbseneintopf aus der Einsatzküche des Polizeipräsidiums Einsatz bieten Polizei, THW und Feuerwehr alles, was das kulinarische Herz begehrt. Die Versorgung mit Getränken wird durch den Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. sichergestellt.

Kommen Sie am 08.07.2026 ab 17:00 Uhr mit Familie, Kindern und Enkelkindern vorbei. Der Besuch beim Polizeipräsidium Einsatz lohnt sich!

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