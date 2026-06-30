PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz lädt zum Kastanienfest unter dem Motto "75 Jahre Bereitschaftspolizei"

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz lädt zum Kastanienfest unter dem Motto "75 Jahre Bereitschaftspolizei"
  • Bild-Infos
  • Download

Göppingen (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2026, gewährt das Polizeipräsidium Einsatz beim traditionellen Kastanienfest wieder einen Blick hinter die Kulissen: Ab 17:00 Uhr sind interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen, Genießen und Verweilen auf das Gelände in der Heininger Straße 100, 73037 Göppingen eingeladen. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 2026 feiert die Polizei Baden-Württemberg 75 Jahre Bereitschaftspolizei!

Gemeinsam mit dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Verschiedene Einheiten des Präsidiums, etwa die Polizeireiterstaffel und das Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer, zeigen den Gästen in Vorführungen ihre tägliche Arbeit. Zudem gibt es an zahlreichen Infoständen und Mitmachattraktionen die Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren und selbst auszuprobieren. Highlight des diesjährigen Festes ist eine Fotobox, in der Besucherinnen und Besucher Erinnerungsfotos in verschiedenen Uniformen schießen können. Damit nicht genug: Passend zum 75. Geburtstag der Bereitschaftspolizei zieht eine Ausstellung einen interessanten Vergleich zwischen früher und heute. Für musikalische Unterhaltung wiederum sorgt das Polizeiorchester Schwaben.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von der traditionellen roten Wurst über Pommes bis hin zum beliebten Erbseneintopf aus der Einsatzküche des Polizeipräsidiums Einsatz bieten Polizei, THW und Feuerwehr alles, was das kulinarische Herz begehrt. Die Versorgung mit Getränken wird durch den Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. sichergestellt.

Kommen Sie am 08.07.2026 ab 17:00 Uhr mit Familie, Kindern und Enkelkindern vorbei. Der Besuch beim Polizeipräsidium Einsatz lohnt sich!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 00:23

    POL-Einsatz: Rauchentwicklung auf einer Fähre - 88045 Friedrichshafen

    Göppingen (ots) - 88045 Friedrichshafen, Fähranleger Ein Augenzeuge meldete der ILS Bodensee-Oberschwaben gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung auf einer Fähre auf der Anfahrt nach Friedrichshafen. Dadurch konnte das Schiff bei Einfahrt in den Hafen bereits durch zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei erwartet werden. Eine sofortige Überprüfung der ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 17:17

    POL-Einsatz: Folgepressemitteilung unter Bezugnahme zur PM vom 26.06.2026, 01:05 Uhr; die vermissten Personen nach Badeunfall in Kirchberg wurden gefunden und geborgen

    Friedrichshafen (ots) - Im Zusammenwirken der Rettungskräfte Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG wurden am Freitag, 26.06.2026, gg. 14:30 Uhr die beiden vermissten Personen in der Nähe des Unglückortes gefunden und von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 01:05

    POL-Einsatz: Badeunfall mit zwei vermissten Personen

    Bodensee vor Kirchberg (ots) - Am 25.06.2026 kam es gegen 17:10 Uhr im Seeraum vor dem Hafen Kirchberg zu einem tragischen Badeunfall. Zwei Ehepaare waren mit einem Mietboot auf dem Bodensee unterwegs und lagen ca. 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg vor Anker. Beide Männer (71 und 76 Jahre) sprangen ins Wasser und gingen vor den Augen der Ehefrauen unter. Bei der Suche nach den beiden Männern waren Kräfte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren