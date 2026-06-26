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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Folgepressemitteilung unter Bezugnahme zur PM vom 26.06.2026, 01:05 Uhr; die vermissten Personen nach Badeunfall in Kirchberg wurden gefunden und geborgen

Friedrichshafen (ots)

Im Zusammenwirken der Rettungskräfte Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG wurden am Freitag, 26.06.2026, gg. 14:30 Uhr die beiden vermissten Personen in der Nähe des Unglückortes gefunden und von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1100 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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