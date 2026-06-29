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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Rauchentwicklung auf einer Fähre - 88045 Friedrichshafen

Göppingen (ots)

88045 Friedrichshafen, Fähranleger

Ein Augenzeuge meldete der ILS Bodensee-Oberschwaben eine Rauchentwicklung auf einer Fähre auf der Anfahrt nach Friedrichshafen. Dadurch konnte das Schiff bei Einfahrt in den Hafen bereits durch zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei erwartet werden. Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war. Zwei Besatzungsmitglieder hatten den Qualm eingeatmet und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Von den etwa 30 Passagieren wurde niemand verletzt. Ob durch den Vorfall weiterer Schaden entstanden ist, wird vor einem erneuten Einsatz der Fähre durch den Betreiber überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-1119/ -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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