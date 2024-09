Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg - Entwichener Strafgefangener ausgeliefert

Stuttgart (ots)

Nachtrag zu den gemeinsamen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) vom 07. November 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5643353) sowie vom 29. Juli 2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5833134)

Wie bereits berichtet, wurde der mittlerweile 44 Jahre alte Strafgefangene, der am 30. Oktober 2023 im Rahmen einer Ausführung aus der Justizvollzugsanstalt Bruchsal im Bereich Germersheim (Rheinland-Pfalz) entwichen war, am 28. Juli 2024 nach intensiver Fahndung in der moldauischen Hauptstadt Chisinau festgenommen.

Nach zwischenzeitlich erfolgter Bewilligung der Auslieferung durch die moldauischen Justizbehörden wurde der unter anderem wegen Mordes verurteilte 44-Jährige am heutigen Nachmittag durch Beamte der Zielfahndung des LKA BW nach Deutschland zurückgeführt. Um einer Störung der Rückführung vorzubeugen und um jegliche Gefährdung von Unbeteiligten auszuschließen, erfolgte der Flug aus Moldau dabei mit einem Polizeiflugzeug.

Nach der Landung am Flughafen Stuttgart wurde der Entwichene durch die Zielfahnder des LKA BW unmittelbar in eine baden-württembergische Justizvollzugsanstalt verbracht, wo die Vollstreckung der verhängten lebenslangen Freiheitsstrafe nun fortgesetzt wird. Dabei handelt es sich nicht um diejenige Justizvollzugsanstalt, in der der 44-Jährige bis zu seiner Flucht inhaftiert gewesen war.

Die Kosten, die im Rahmen der Wiederergreifung und insbesondere im Zusammenhang mit der Rückführung des Entwichenen entstanden sind, werden diesem in Rechnung gestellt werden.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell