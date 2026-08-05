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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Biker schwer verletzt
Am Dienstag stürzte ein 18-Jähriger in Göppingen von seinem Motorrad.

Ulm (ots)

Der junge Mann war gegen 16.20 Uhr in der Hohenstaufenstaße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Da er wohl zu schnell fuhr verlor er die Kontrolle über seine Enduro. Er kam er von der Straße ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte er gegen einen Baum und eine Laterne. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen Die Schadenshöhe an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad muss noch ermittelt werden.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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