Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Eine Radlerin musste am Mittwoch ausweichen und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Die 63-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 7 Uhr in der Straße "Am Autohof". An der Kreuzung Fabrikstraße wollte sie nach rechts abbiegen. Von links kam ein unbekanntes Auto. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um die rechts-vor-links geltende Vorfahrt der Radlerin. Sie konnte noch anhalten. Als sie wieder anfuhr kam von links ein weiteres Autos. Auch dessen Fahrer missachte die Vorfahrt der Radlerin. Die 63-Jährige musste bremsen und stürzte dabei vom Rad. Der unbekannte Fahrer des silbernen Autos kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter. Den sucht nun die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510). Die leicht verletzte Radlerin begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

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